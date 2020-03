Rodrigo González acerca de Jefferson Farfán: “Jamás fue mi amigo y me bloqueó”

El lunes 2 de marzo Magaly Medina recibió a Rodrigo González ‘Peluchín’ en el set de su programa para hablar de todas y todos los personajes de la farándula peruana. Uno de los temas de conversación fue el futbolista Jefferson Farfán.

Rodrigo narró cómo es que conoció a ‘La Foquita’ y que todo fue por motivo de trabajo. La fiesta en el sur y las conversaciones por redes sociales, todo fue para conseguir una entrevista con el ‘pelotero’.

“No nos enemistamos porque nunca fuimos amigos (...) Me lo presentan y me cayó muy bien porque es buena gente y no es mala persona, Farfán. Es súper buena gente con sus amigos. Fue la impresión que me dio”, mencionó Rodrigo.

Peluchin resaltó que Jefferson lo eliminó de sus redes sociales después de que él presentara en sus programas las conversaciones que mantenía con él.

“Hablábamos, chateábamos y me daba información, porque tú sabes que a Farfán le gusta tener a personas escogidas para pasarles información. Entonces, yo me dejo, pues. Si tengo pepas para mi programa. Pero cuando empecé a decir las cosas como siempre las decía, me bloqueó. Nunca hubo una amistad ni una cosa más allá”, explicó.

Echa un vistazo al video en donde Rodrigo González narra un poco de su relación con Jefferson Farfán:

Rodrigo tuvo una entrevista bastante amplia con Magaly Medina con público presente en el set.