¿’Ampay’ de Magaly provocó expulsión de Jean Deza en Alianza Lima?

¿No va más? El programa de espectáculos de Magaly Medina reveló el pasado miércoles 26 el tercer ‘ampay’ de futbolista Jean Deza bebiendo licor junto a Shirley Arica.

Tras la divulgación de las imágenes, la directiva de Alianza Lima decidió no contar más con el futbolista

Deza llegó al estadio de Matute para seguir con sus entrenamientos, pero un encargado le comunicó que no podía entrar y que se retire, ya que Pablo Bengochea no desea contar más con él y no lo ha considerado para el partido de esta noche.

¿Decisión de definitiva?

Los directivos de Alianza Lima están tomando ‘con pinzas’ esta situación, ya que es bastante complicado rescindirle el contrato.

Se sabe que tendrán reuniones con el departamento legal del club para saber qué acciones se realizaran en los próximos días.

Erick Osores sobre ‘ampay’ de Jean Deza: “Me llamaría la atención si sale con dos trabucos”

El comentarista deportivo Erick Osores acaba de ser duramente criticado tras sus polémicos comentarios acerca del tercer ampay del futbolista Jean Deza:

“Me llamaría la atención si sale con dos trabucos, si está con dos chicas no pasa nada. Te encanta ver la vida privada (a su compañero), entonces termina de entrenar, se va a su casa y se queda encerrado toda la noche”, indicó.

Tras esta declaraciones, muchos internautas lo criticaron: