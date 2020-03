Yidda Eslava despide con emotivo mensaje a integrante de su familia

Yiddá Eslava siempre se ha caracterizado por ser transparente y contar sus experiencias con sus seguidores en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, a través de fotografías y videos, Yiddá Eslava se expresa y comparte sus emociones.

La pareja de Julián Zucchi siempre ha expresado su amor por los animales, un sentimiento que le inculca a su hijo. Por esa razón, cuando adopta un nuevo gato, ella lo considera como un integrante más de su familia.

Esta vez ella pasa uno de los momentos más difíciles tras pérdida de su hijo gatuno, según contó en su Instagram.

Yidda Eslava publicó un video con imágenes de su gato Salva y dejó un emotivo mensaje de despedida.

“MI QUERIDO SALVA: Me duele el alma, y es que una perdida, como su mismo nombre lo dice, deja un agujero en el ser, que no se cura con medicinas o mimos, demora, tiene que cicatrizar y dejar huella, porque es lo que hacen las mascotas en nuestras vidas, dejan huellas imborrables, de alegrías y momentos de amor.

Ayer falleció Salva, nuestro hijo gatuno, por respeto a él no daré detalles, así que por favor no pregunten, pero lo que sí les puedo contar, es cómo nos sentimos, si te has pasado alguna vez por una perdida, sé que te sentirás identificad@. Te vamos a extrañar demasiado”, escribió Yidda Eslava.