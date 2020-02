Anahí de Cárdenas brinda un emotivo mensaje sobre la esterilización de mascotas

La actriz peruana Anahí de Cárdenas dejó un poderoso mensaje en Instagram sobre la esterilización de mascotas. En esta oportunidad contó la experiencia sobre su perro hembra llamada Lima.

La famosa modelo mencionó sobre la importancia de esterilizar a los animales, ya que es una gran responsabilidad cuando vienen camadas no deseadas. Además, es difícil encontrar familias responsables que cuiden bien a los perros y gatos.

“Mi hija preciosa ya ha sido esterilizada. Ha sido duro para ella, y para nosotros sus padres. Hubo vómitos, tembladeras y confusión, cosas normales en un post operatorio, pero duras de ver como padre. Creo que lo más difícil es ver que no entienden nada de lo que está pasando, lo único que queda, es reconfortarlos con abrazos besos y mimos. Es un día de preocupación vs. una eternidad de beneficios”.

“Para el cuidado de tu hij@ de cuatro patas, lleval@ a un veterinario de confianza, que sepas que realmente van a cuidar a tu bebe. Nada de que, me da flojera, no tengo tiempo, no tengo plata, es muy caro...”

“Esas excusas son las que luego te van a pasar factura si no le das un servicio de calidad a tu hijo. Si vas a tener una mascota, tienes que poder darle calidad de vida, amor y cuidado. Y eso implica comida de calidad, veterinario de calidad y tu tiempo y dedicación. ¿Por qué es importante esterilizar a nuestras mascotas? Primero por ell@s. Podemos así prevenirles enfermedades, luego por nosotros, porque debemos ser responsables. Tener camadas y camadas de crías no es lo ideal porque de ahí quien los adopta?”.

“SEAMOS RESPONSABLES. Claramente ya se arrancó el polo y lo rompió. Se lo tuve que coser de nuevo para así evitar que se saque los puntos. ¡No encontré enterizos de su talla! ¡Hoy salgo a buscar nuevamente! #adoptanocompres #seamosresponsables #esteriliza #Limathedog #mihijaeshermosa”, se lee en la publicación de Anahí de Cárdenas en Instagram.

Wapa, sabemos que Anahí de Cárdenas continúa con la fuerte lucha contra el cáncer. Sin embargo, el amor que tiene de sus animales la fortalece cada día y lo podemos ver a través de unas hermosas fotografías en Instagram que te compartiremos en nuestra fotogalería. ¡Echa un vistazo!