Anahí de Cárdenas envía conmovedor mensaje: "Lima, la mejor enfermera del amor"

La actriz peruana Anahí de Cárdenas dejó un poderoso mensaje en Instagram sobre el amor de una madre sobre sus perros y gatos. En esta oportunidad contó la experiencia sobre su pequeña perrita llamada Lima, quien la acompaña desde hace cuatro meses.

La famosa modelo mencionó sobre el poder sanador que tienen las mascotas al brindarnos su amor y fiel compañía. Lee su asombroso mensaje "Lima, la mejor enfermera del amor":

“Hay muchas cosas importantes en la vida, pero pocas se le compara al amor que un@ puede sentir por sus hijos. Yo aún no tengo hijos humanos, pero tengo 5 hijos de 4 patas. Probablemente exista gente que no entienda el arraigo, el amor o devoción que se le puede tener un animal para poder catalogarlo como hijo, como también, hay gente que si lo entiende.

Más y más vemos gente con mascotas de acompañamiento emocional, y es que, los animales, tienen un poder sanador. Nos acompañan y celebran con nosotros nuestros momentos más felices, y nos contienen con su simple presencia en los momentos más difíciles.

Esta es mi hija menor, Lima. Es bastante diferente criar gatos que perros, pero no hay mucha ciencia, la receta: mucho amor y paciencia.

Me costó al comienzo la dinámica con Lima. Hacía años que no cuidaba de un perro, y menos aún mío. Los gatos son bastante más independientes, pero la diferencia más grande, es la sacada a pasear y claro, que aprenda a hacer sus necesidades afuera de la casa. Pero para eso, hay que estar presente, dedicarles tiempo, y no es nada fácil. Todos los perros son diferentes y todos los humanos somos diferentes, entonces hay que aprender y crear una dinámica que funcione para ambos.

En mi caso, yo dejo que Lima vaya al baño en la mañana en la casa, en su pañal (ya aprendió) y luego se le pasea tres veces al día. Es una perra mediana y necesita correr, jugar y botar energía. Es súper importante que generes un vínculo con tu mascota para que ésta te pueda hacer caso. El vínculo, basado en refuerzos positivos, es mucho más fuerte que un vínculo generado a partir del miedo.

Y después de casi 4 meses de chamba, tengo una hija obediente (claro que siempre hay accidentes) que convive con 4 gatos y todos se llevan muy bien. Sería una mentira decir que son mejores amigos, pero conviven de una manera armoniosa... y si Lima jode, bueno, le cae su bufazo del gato y entiende, ¡burra no es!”

Wapa, sabemos que Anahí de Cárdenas continúa con la fuerte lucha contra el cáncer. Sin embargo, el amor que tiene de sus animales la fortalece cada día y lo podemos ver a través de unas hermosas imágenes de Facebook e Instagram que te compartiremos en nuestra fotogalería. ¡Echa un vistazo!

