Divertida reacción de un perro a la limpieza diaria de su hermano felino [VIDEO]

Las múltiples confrontaciones que existen entre perros y gatos es de nunca acabar. En Facebook se suele publicar divertidos videos donde ambas mascotas suelen compartir gratos momentos que terminan siendo virales.

El último clip que está dando la hora en las redes sociales muestra a un Golden Retriever mientras es impacientado por su hermano amigo felino, quien no paraba de treparse a su lomo para su dosis diaria de limpieza.

La cara de fastidio del can era extremadamente notoria, pero su molestia nunca iba a ser transformada en agresión contra su travieso hermanito.

El dueño de las adorables mascotas registró el momento divertido con su cámara, para luego compartirla en internet: "Mi gato cree que necesita limpiar a mi perro todas las mañanas. Mi perro no cree que deba limpiarse”, publicó.

Las reproducciones en Facebook han sobrepasado los 5 millones, y no paran de comentar el tierno accionar del gatito, quien no logra darse cuenta que sus esfuerzos no son apreciados.

De esta manera queda demostrado que, por más que aparenten no llevarse bien, los perros y los gatos siempre serán buenos cómplices para cualquier travesura.