Perrita fue abandonada y ahora es cabo Primero de la Fuerza Armada de Chile

Esta historia ha dejado fascinado a los usuarios de Facebook. Lamentablemente las personas todavía no han comprendido el verdadero valor de los animales ya que muchos los abandonan y de la forma más cruel como es el caso de Valentina, pero la vida le dio otra oportunidad y hoy trabaja en la Aviación Naval.

Sí, así como lo lees. Valentina es una perrita que cuando era cachorra fue abandonada en una bolsa, pero afortunadamente, personal de la Armada de Chile, que se desplazaba por el lugar en uno de sus buses cuando se percató que desde un automóvil lanzaban el paquete.

La pequeña perrita estaba llorando y tratando de sobrevivir dentro de la bolsa. Es así que cuando, se dieron cuenta de su existencia, decidieron rescatarla y desde ese momento su vida cambió, convirtiéndose en hoy en cabo de primer grado de la Aviación Naval.

Mediante un comunicado emitido en la cuenta de Facebook de la Armada de Chile se ha notificado sobre la presentación de Valentina Gan, la perrita que, gracias a su esfuerzo y perseverancia, hoy ha sido ascendida a Cabo Primero.

De acuerdo a la publicación en Facebook, Valentina llegó a la institución un 14 de febrero de 2013, luego de ser rescatada por miembros de la institución y que luego se encariñaron con ella y solicitaron poder adoptarla. Tras ello, obtuvo el apellido de Gan, proviene del lugar donde fue encontrada, en el Grupo Aeronaval Norte. Así nunca olvidarán que fue abandonada.

Asimismo, tal como se explica en el comunicado emitido en la red social, toda la Armada chilena conoce a la hermosa perrita como “la gordis” o “la Vale” y hoy en día tiene más de 5 años de servicio junto al personal de la ciudad de Iquique (Chile) y, a nivel canino, posee el grado de Cabo Primero de Aviación Naval.

No obstante, a pesar de verse muy seria, dentro de la hoja de vida de esta perrita también se resalta por algunas cosas que no se vería muy bien dentro de alguien que sirve a la patria, pero no es para tanto, ¿o sí?

Resulta que, aunque este Valentina es destacada por cumplir con funciones de guardia, a veces duerme con sus amigos de la oficina de operaciones del aeropuerto. Asimismo, tiene algunas amonestaciones por romper tres pantalones al personal naval, sacarles la ropa de los colgadores y dormir en horario de trabajo (de forma reincidente). Nadie es perfecto.

Esta curiosa publicación en Facebook por parte de la Armada genero miles de reacciones para Valentina, quien a pesar de ser un poco dormilona y generar algunos desastres, es la estrella de su tropa.