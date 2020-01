Hombre abandona a su perrito con desgarradora carta: “Te amo y lo lamento muchísimo”

El amor que un perro tiene por su humano es incondicional, lo que nos hace pensar si nosotros, los humanos, podemos tener la capacidad de hacer algo así. En las siguientes líneas te contaremos una triste historia que ha dividido las opiniones, volviéndose viral en Facebook.

El pasado 18 de diciembre, un perrito fue encontrado solo en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en el pueblo de Blackpool (Inglaterra) con una desgarradora nota metida en su collar que mostraba la verdadera razón por la que se encontraba allí.

“Por favor, créanme cuando digo que esto no ha sido nada fácil para mí. Mi perro significa todo para mí y no sé qué más hacer. No tengo casa ni dinero ahora para él. La vida me ha dado un giro realmente malo y no podía imaginarlo estando afuera conmigo frío y hambriento”, inicia la desgarradora carta.

La carta en la que se nota por las palabras su profundo dolor de dejar a su perro, continúa. “Por favor, encuentren un buen hogar para él. Es un perro tranquilo, amable y amoroso. Mi corazón está roto y realmente lo extrañaré más de lo que las palabras pueden decir. Espero que pueda encontrar el nuevo hogar que se merece. Te amo y lo siento muchísimo”.

Cuando el personal de la iglesia leyó la carta y vio al perrito atado al templo, comprendió el gran sacrificio que realizó este hombre al dejar su querida mascota ya que no quería verlo sufrir.

Lo que se sabe hasta el momento, es que el hermoso Cracker y que en marzo de este año va cumplir 7 años y que fue llevado a un refugio, donde espera ser adoptado por otra familia.