Callao: Niña extraña a su perrita con cáncer y hace dibujo para encontrarla

Las mascotas forman parte de nuestra familias, ya que ellos son un miembro más a quienes amamos y cuidamos. Cuando se pierden nuestros perros o gatos, ellos dejan un gran vacío en nuestro corazón y sólo queremos que pronto vuelvan a casa.

Este es el caso de la familia de Katherine Arosemena. La joven madre tenía a su perrita llamada Luna de 11 años en su casa en el Callao. Lamentablemente, la pequeña salió de casa y se encuentra 15 días desaparecida.

"Me la regalaron hace once años, me ha acompañado, yo he dormido con ella, la he cuidado, era mi compañera, ella complementaba mi hogar, eramos un hogar de cuatro y ahora sin ella es muy triste. Estoy apenada con la pérdida de mi cachorra, espero que gente buena la tenga".

"Era un perro que necesita estar medicado y necesita cuidados especiales. Deseo que regrese a mí de todo corazón, ya que nadie mejor que yo que soy su dueña que para seguirla cuidando, contó muy triste Katherine Arosemena, dueña de Luna, a la Revista Wapa.

Asimismo, Katherine nos mencionó que su hija de cinco años hizo un dibujo de su perrita Luna para que vuelva pronto a casa.

"Mi hijita está apenada, yo tenía a mi cachorro desde soltera. La carita llorosa del perrito en el dibujo es por mí porque llevo varios días triste por encontrar a Luna. Incluso, mi hijita me pidió que imprima el aviso para pegarlo en los postes", dijo la humana de Luna.

La familia del perro hembrita hizo un aviso con las características de ella. También, manifestó Katherine que su perrita habría sido encontrada por un joven quien la tuvo por cinco días en su casa en San Martín de Porres, pero decidió abandonarla en un parque de la zona.

Wapa, ayudemos a la familia de Luna compartiendo este artículo. Si conoces el paradero de la perrita, no dudes en comunicarte al 950 540 662, 980 314 131, 950 522 535 o 567 2476.