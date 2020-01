Niño sin hogar duerme abrazado a su perro ante la indiferencia de la gente

Las imágenes del niño junto a su perrito han generado diversas reacciones en Facebook. Lamentablemente, no solo son los animales los que viven en la calle, también hay niños que son maltratados y abandonados por sus padres, pero lo que es peor, sufren la indiferencia de las personas.

A través de Facebook, un usuario de nombre Jem Villomo compartió algunas fotografías en el que se ve a un niño durmiente en medio de la calle mientras está abrazado a su perrito. El hecho se dio lugar en una localidad de Filipinas.

En las imágenes que se han vuelto viral en las redes sociales se observa a un niño, descalzo y vestido con un short y camisa de manga corta, abrazado a un perro, dormido entre sus brazos. Ambos seres que no tienen la culpa de nada, durmieron ante la indiferencia de los peatones, que al pasar solo miraron.

"El niño vive en la calle junto a su perro. No pide dinero sino comida para él y su perro en el área del Boulevard Edsa Shaw. Me sentí molesto ese día por no llevar dinero conmigo y poder dárselo", expresó el usuario quien decidió compartir en su cuenta de Facebook esta triste realidad.

Ante ello, los usuarios no se hicieron esperar y expresaron su indignación contra los padres por no cuidar a su menor hijo que duerme en la calle. Mientras que otros, pidieron la intervención del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, ente que tiene la obligación de cuidar a menores en Filipinas.

No obstante, lo que se cree que es la única familia que el pobre niño tiene es su perrito, que duerme junto a él. Estas duras imágenes muestran la realidad en la que se vive y la indiferencia con la que es tomada por muchas personas.