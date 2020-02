Anahí de Cárdenas habla sobre su tratamiento: “Han sido días intensos”

¡Toda una guerrera! La modelo y actriz Anahí de Cárdenas está pasando un momento bastante complicado de su vida, ya que está luchando contra el cáncer. A pesar de todo, la artista demuestra ser una luchadora y suele contar a sus seguidores de Instagram cómo le está yendo en su tratamiento.

Cabe mencionar que los efectos de las quimioterapias son bastante fuertes, por lo que ella califica sus días cómo ‘intensos’.

“Han sido días intensos. Sé que hablo siempre de parar, de respirar, de escuchar al cuerpo, pero ¿cómo haces cuando tienes que cumplir con demasiadas cosas y es imposible que puedas mandar un reemplazo?”, empezó Anahí en sus redes sociales.

La modelo también resaltó que su doctor le ha prohibido una serie de alimentos en su dieta:

“Tengo 3 razones por las cuales debería de ir de frente a emergencias. Fiebre, vómitos y diarrea. El doctor me dijo que deje de comer frutas y verduras, eso hice y pasó, pero ahora no sé qué comer que me nutra y me caiga bien al estómago. Odio la sopa de pollo. No frutas, no verduras, nada de fibra, nada con lácteos”, indicó.

¡Mucha Fuerza Anahí, tú eres una gran luchadora y una mujer fuerte!