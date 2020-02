Ex de Ignacio Baladán tiene una relación con otra mujer y modelo se pronuncia

El modelo y chico reality Ignacio Baladán apareció en una secuencia del programa ‘Estás en Todas’ y habló un poco del nuevo romance de su expareja Angelle Folse.

Angelle Folse tuvo una relación con el chico reality hace algunos meses, pero después de separarse se reveló que la joven ya tenía una nueva pareja mujer de nombre Makenna.

“No tengo relación con ella. Dejamos las cosas bien. No somos amigos porque los amigos se escriben, simplemente dejamos la relación ahí, dejamos las cosas bien y cada quien por su camino”, mencionó el pastelero a América Televisión.

Sheyla Rojas también le consultó si le molestaba o incomodaba que su ex novia tenga una relación con otra mujer y Baladán resaltó que lo dejó sorprendido pero que no le molesta.

“No me toma por sorpresa. Yo soy una persona que no me afecta. Cada uno tiene feliz con quien quiera, con quien sea. Si ella es feliz con quien sea, bienvenido sea”, expresó.

Hasta el momento se cree que Ignacio Baladán tiene una nueva relación con la modelo y chica reality Luciana Fuster. Cabe mencionar que solo son especulaciones y ninguno de los dos ha salido a confirmar algún romance.

Sin embargo el influencer Rodrigo González Peluchin suele publicar fotos y detalles en donde se les puede ver juntos.