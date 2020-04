Anahí de Cárdenas tras sentir otro bulto en la axila: “Estoy lista para morir” [VIDEO]

Anahí de Cárdenas usó sus redes sociales una vez más para contar cómo va llevando el cáncer. Esta vez hizo una reflexión tras revelar que se había encontrado otro bulto en la axila. La actriz indicó que ya está lista para morir y dio sus razones.

"A la hora sentirme el bulto, fue bien loco porque mi proceso mental fue super rápido automáticamente dije: ‘'tengo un bulto, otro', automáticamente fue 'me voy a morir’ ", indicó.

Tras tranquilizarse, hizo una reflexión que le ayudará a vivir la situación que enfrenta.

"Dije: ‘basta, tranqui, respira dos minutos’. Entonces, empecé a pensar y dije (...) '¿ Qué es lo peor que podría pasar? Lo peor que podría pasar de todo esto es que me muera y, ¿qué pasa si me muero?, ¿estoy lista para morirme? De una manera muy rara me di cuenta que sí, (…) porque puedo morirme de cáncer, de coronavirus, como también puedo cruzar la calle y morirme porque me chancó un carro. Entonces me pregunté por qué estoy lista para morirme”, explicó.

“El cáncer me ha hecho una persona más empática, tolerante, más consciente, sensible y de ahí pensé que el cáncer me ha hecho plenamente feliz y fue locazo. Estoy lista para morirme porque doy el 100% de mi todos los días”, acotó en su cuenta de Instagram.

Además, agradeció que no puede pedir más a la vida, pues tiene amigos, trabajo, es querida por sus fans, tiene una familia que la quiere mucho y un novio que la ama.