Anahí de Cárdenas emociona al cantar tema del Grupo 5 y Christian Yaipén la elogia

Anahí de Cárdenas emocionó a sus seguidores cantando una exitosa canción del Grupo 5 desde sus redes sociales, aunque alarmó tras contar que tenía un ganglio inflamado.

Ante el vídeo, el integrante de la agrupación de cumbia, Christian Yaipén, no dudó en compartir y elogiar la interpretación de la actriz en su cuenta de Instagram.

Anahí de Cárdenas en Instagram confiesa que se asustó por tener su ganglio inflamado

¡Buenas noticias! Venia preocupada por mi ganglio inflamado hace unas semanas, entonces claro, ante una situación incierta la mente empieza a divagar, el miedo nos invade y empezamos como un hamster en una rueda a tener pensamientos cíclicos, rumiantes, nada bueno cuando uno esta metido en su casa sin nada que hacer", indicó la joven.

Felizmente, solo fue un susto y Anahí descartó cualquier novedad negativa. "No sirve de nada preocuparse y darle vueltas a las cosas, si no vas a ser responsable y solucionarlas. Preocupación - responsabilidad - acción. Buenas practicas para una buena salud mental, y física! Estoy bastante feliz y aliviada!

Christian Yaipén en Instagram halagó a Anahí de Cárdenas

El joven manifestó en su plataforma digital un lindo mensaje hacia la modelo. “La gran Anahí de Cárdenas cantando, lo máximo”.

En la grabación de se pudo ver a la modelo utilizando lentes, una polera blanca y moviéndose al ritmo del famoso tema "Me enamoré de ti".

“Me enamoré de ti y ¿Qué? Me enloqueció tu piel y ¿Qué? Me arrodille a tu amor imposible, me enamoré de ti y ¿Qué? Yo me enfermé de amor y ¿Qué?”, se le escuchó entonar a la modelo de “No me digas solterona”.

El video publicado por el vocalista del “Grupo 5”, en tan solo horas, alcanzó a tener más de 47 mil “Me gusta” y generó diversas reacciones de sus fanáticos quienes destacaron el talento para el canto de Anahí de Cárdenas.

Anahí de Cárdenas cantando el tema del Grupo 5 en cuarentena