La mágica pedida de mano de Vania Bludau [FOTOS]

La relación de casi 4 años de Vania Bludau ha llegado a su fin y también la boda que tenían planeada a fines de año.

Recordemos que, a finales del 2018, Bludau reveló en su cuenta de Instagram la pedida de mano que hizo su prometido en la nieve, con trineos y hasta renos.

¡Fue una pedida de mano de ensueño!

Echa un vistazo a algunas de las fotografías que compartió Bludau aquella época:

“This is the most frozen and amazing Christmas ever (Esta es la más fría e increíble Navidad de toda mi vida). Aún estoy temblando... ¡Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo! ¡Estamos comprometidos!”, escribió la exchica reality aquella vez.

Lamentablemente, la relación ha llegado a su fin. Así lo confirmó la misma modelo en un mensaje directo con Rodrigo González:

“Rodrigo ya quiero cortar esto de raíz, me tomé unas horas para verificar esta información y desafortunadamente para mí, es cierto. Esto fue solo la cereza del pastel. Lamentablemente las apariencias engañan y la única culpa es mía por mostrar lo mejor en redes sociales”, escribió Vania.

“No voy a explayarme hablando esta vez por respeto a mi familia y amigos que por este medio se están enterando y es una pena. Siento mucho los actos de los demás. Yo estoy tranquila y una vez más mirando hacia adelante”, finalizó.