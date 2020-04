Ruth Karina lloró por su esposo preso en Castro Castro tras miedo que tenga COVID-19

Ruth Karina angustiada reveló durante una transmisión con el programa 'Mujeres al mando', su preocupación por su esposo quien se encuentran en la cárcel Castro Castro.

Entre lágrimas, la cantante expuso el caso de su pareja quien recién había salido de un cuadro crítico en sus pulmones y se realizó un motín en la prisión.

Ruth Karina lloró al contar el estado de salud de su esposo en la prisión Castro Castro

La intérprete por medio de una vídeo llamada manifestó la situación que vive su novio quien se encuentra en el grupo de riesgo al ser una persona vulnerable, mientras se dio un enfrentamiento entre los reos y efectivos del INPE en San Juan de Lurigancho.

“Él es una persona vulnerable, tuvo un derrame pleural, es una persona hipertensa, mucha gente se ha amotinado, él me llamó y me dijo que iba tratar de ponerse a salvo y que no esté nerviosa”, dijo la artista.

¿Por qué el esposo de Ruth Karina se encuentra en la cárcel?

La vocalista no especificó la condena que estaría enfrentando su esposo, pero contó que era injusto que esté tras las rejas al no ser sentencio todavía y se lleve una investigación.

“No todos los que están en las cárceles son delincuentes señores, hay gente que ni siquiera está sentenciada, es un tema muy delicado para mi y para mi familia”, agregó la excantante del grupo Euforia.