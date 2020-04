Nataniel defiende a Andrés Wiese: “Uno no merece ningún comentario desagradable”

Hace algunos días, el actor Andrés Wiese hizo una denuncia por los malos comentarios que ha venido recibiendo en sus redes sociales.

Tras esta situación, diferentes artistas salieron en su defensa y una de ellas fue la actriz Nataniel Sánchez, quien quiso pronunciarse sobre ello a pesar de estar en España.

“Vi una publicación que hizo (Andrés), pero nada justifica que la gente se exprese de una manera tan vulgar. Uno puede poner lo que quiera en Instagram y no merece ningún comentario desagradable”, expresó.

Nataniel resaltó que también se sintió afectada por esta clase de comentarios:

“El problema es que hay bromas y bromas, pero no se puede permitir ninguna falta de respeto y no podemos cruzar esa línea. “Me dio mucha pena lo que escribían las personas, era muy triste. No entiendo qué cabeza puede pensar en escribir algo así”, mencionó.

Andrés Wiese comparte nueva receta de postre y recibe ‘respetuosos’ comentarios

Después de los comentarios subidos de tono que recibió Andrés Wiese, usuarios y usarías decidieron comentar ‘con mucho respeto’ en su cuenta de Facebook:

“Que lindo te ves Esperancito! Lastima que te faltó... ah caray, no faltó nada. Se ve delishus”, “El cocinero más lindo”, “Aparte de ser un buen actor también tienes arte en tus manos eres un chico guapo con distintas habilidades”, fueron algunos comentarios.