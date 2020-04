¿Brunella Horna embarazada? Richard Acuña la delata con vídeo

Brunella Horna y Richard Acuña sorprendieron al publicar un vídeo en Instagram donde lucían contentos ante la posibilidad de la llegada de un bebé.

La modelo y el excongresista, se emocionaron al ver que salió positivo la prueba de embarazo que solo era un filtro en redes sociales. Sin embargo, la reacción de él llamó la atención.

¿Brunella Horna está embarazada?

La modelo quien se encuentra junto al exlegislador pasando la cuarentena, asombró al aparecer en una grabación publicada por ambos, “Si salen dos rayas estoy embarazada”.

Ante el juego del fitro, Acuña luego de ver a su novia expresarse como si fuera una broma le indicó, "no te hagas", mirándola fijamente.

Esta actitud ha generado la controversial pregunta, si de verdad la empresaria está en la dulce espera de un bebé.

En otras oportunidades, la joven ha manifestado todavía no querer ser madre.“No, yo todavía no quiero ser mamá, de verdad que no me llama todavía, quiero salir, divertirme, ya más adelante cuando pueda”, expresó a 'En boda de todos'.

¿Cuánto tiempo de relación tiene Brunella Horna y Richard Acuña?

La pareja inició su romance hace tres años y desde ese momento, han mantenido su relación fuera de escándalos, exponiendo en fechas especiales románticos mensajes acompañados de tiernas fotografías en sus plataformas digitales.