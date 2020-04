Gianella denuncia a Josimar por enviarle en sus víveres 'patas de pollo' para su hijo

Gianella Ydoña se presentó su denuncia en el programa de Magaly Medina reclamando la actitud de Josimar tras no pagar la pensión de alimentos de su hijo.

La joven durante las imágenes expuestas de su testimonio, sorprendió al mostrar en su canasta de víveres, una bolsa con patas de pollos que le envió el cantante.

Gianella Ydoña denuncia Josimar por no "pagarle" la pensión de alimentos de su hijo

La joven durante la conversación telefónica que tuvo con el 'Magaly TV, la firme', confesó que no estaba recibiendo el dinero correspondiente de su menor desde que inició la cuarentena, comentándole que no tiene dinero no tras no trabajar por el aislamiento social.

A su vez, narró que ya no recibe desde el año pasado, el sustento económico para pagar el departamento donde vivía con su primogénito, mudándose con su mamá.

“Él no me da desde el año pasado lo que es departamento y de ahí estuvo solo dando la pensión del bebé, pero ahora tampoco me da la pensión del bebé desde que ha empezado esto de la cuarentena porque según él no tiene dinero porque no está trabajando”, indicó.

Gianella Ydoña muestra las patas de pollo que recibió de Josimar

De acuerdo a lo expuesto por Ydoña, luego de un mes tras no pagar la pensión de su pequeño le envió por una tercera persona una canasta con víveres.

“Él cree que es humillante mandar a su hijo un sick pack de leche, unas lentejas y full patas de pollo (...) esa es la pensión de Josimar el cantante”, indicó.

“Me lo traen a mi hijo bajo de peso, con tos, no está haciendo las cosas bien (...) de donde él me saco sin hijo, he tenido que regresar sin hijo. Él tiene su cuenta recontra abastecida, eres millonario, Josimar, qué te pasa, cómo le vas a hacer eso a tu hijo”, agregó.

Gianella Ydoña molesta pide a Josimar que no publique fotos con su actual pareja

Por medio de sus redes sociales, Gianella expuso su molestia al saber que su primogénito con María Fe comparten tiempo, tras ver el vídeo del cantante donde aparece la actual novia del padre de su hijo cerca al menor.

“Yo no tengo la culpa de que mi hijo tenga que compartir su cama con la de turno. Eso díganselo a Josimar, a mí también me jode mucho. Es más él sabe que no puede subir ni fotos de mi hijo con alguien más, pero bueno le gusta joderme y no le haré caso”, enfatizó.