Esposa de Mark Tacher confirma su divorcio tras aceptar propuesta de matrimonio

La esposa del famoso actor de telenovelas, Cynthia Alesco, rompió su silencio a través de su cuenta de Instagram, sorprendiendo con la noticia de su divorcio.

Aunque Mark Tacher y la actriz parecían estar muy enamorados, ella confesó su separación tras "aceptar" una propuesta de matrimonio en redes mientras narró la cancelación de su boda.

Esposa de Mark Tacher en Instagram

La intérprete habló por primera vez de la crisis matrimonial que se rumoreaba hace unas semanas en diferentes medios de comunicación.

La joven no dudó en responder varias preguntas de sus seguidores quiénes les consultaron si se iba realizar su boda por la iglesia.

“Me han preguntado mucho acerca de este tema, no, de hecho, hoy cumplo un año de casada, pero no, la boda religiosa ya no se llevó a cabo”.

¿Cómo fue la boda civil de Mark Tacher y Cynthia Alesco?

Cynthia Alesco confirmó su divorcio con Mark Tacher

La figura de Telemundo también decidió dejar en claro su separación, luego que un fanático le pida casarse con él manifestó: "No más espera a que finalice mi divorcio”.

De esta manera, confirmó las especulaciones del término de su romance, sin contar el motivo que llevó a los actores romper su compromiso.

Mark Tacher y Cynthia Alesco se lucían así de enamorados

Hasta el momento, el actor no ha declarado nada al respecto ni compartido algún mensaje en su plataforma digital.

Telenovela de Mark Tacher en 'La hija del mariachi'