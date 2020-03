Leonard León esperando prueba de covid-19: “Me dejan comida en bolsa”

El cantante de cumbia Leonard León declaró que el Ministerio de Salud hasta ahora no le entrega los resultados del covid-19.

El artista confirmó que su actual pareja Olenka Cuba y su hijita se fueron a la casa de un familiar, ya que no desea contagiarlas

Leonard explica que la prueba se la hicieron el viernes:

“Estoy en estado de cuarentena, me sacaron la prueba de hisopo en la nariz y oído, eso fue el viernes, pero no tenemos resultados. Estoy en angustia porque no sé qué pueda tener, no sé si tengo el virus o no. Quiero resaltar que en el vuelo que tomé estaba casi lleno, nos tomaron la temperatura y preguntaban si tenías los síntomas en un test, pero uno puede mentir, es una hoja como un examen.”, indicó al diario ‘El Popular’.

León explicó que está solo en casa y que su pareja le deja la comida en una bolsa:

“En mi casa, estoy solo y Olenka (su pareja) solo viene a dejarme la comida debajo de la puerta en una bolsa, estoy así hace varios días y ojalá que me den los resultados pronto, mi esposa fue al hospital Santa Rosa, y se tiran la pelota, dicen que no está mi prueba. Llamo a las personas que me hicieron el examen y me dicen que no dan el resultado, luego me dan un número del Ministerio de Salud, y no saben nada. Vuelvo a llamar y dicen que solo le dan resultado a las personas que salen positivo.”, indica al medio mencionado.