Samahara Lobatón a favor de Jefferson Farfán: “Yo lo quiero y respeto mucho” [VIDEO]

¡No se quedó callada! La hija del ‘medio’ de Melissa Klug, Samahara Lobatón dio declaraciones exclusivas a las cámaras de ‘Mujeres al Mando’ y no dudó en hablar de la nueva relación que tiene con su mamá, después de haber salido de su casa.

Samahara siempre se ha caracterizado por tener problemas con su madre, por ello se alejó de su hogar para ir a vivir con su pareja.

Tras esta delicada situación, la hija de Abel Lobatón resaltó que actualmente tiene una relación cordial con Melissa Klug:

“Súper bien. Mi mamá y yo somos personas que tenemos el mismo carácter, pero bueno, sí tenemos una buena comunicación ahora”, expresó.

Pero Samahara también aprovechó para hablar de su situación con Jefferson Farfán, el papá de sus hermanos menores:

“En verdad no soy fan por el lado del fútbol, porque no veo mucho fútbol, pero es una persona a la cual quiero y a la cual respeto. Tengo buena relación con él, como con el papá de mi hermana mayor, no tengo por qué tener una mala relación con él”, afirmó Lobatón.

La joven también dijo que le parece bien que Melissa Klug y Jefferson Farfán hayan terminado con las peleas:

“Me parece súper bien que hayan levantado la bandera de la paz, igual es tema de ellos, yo no tengo nada que ver ahí. Yo soy la hija de Melissa nada más”, finaliza.