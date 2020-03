¿Cómo reaccionó el ‘Gato’ Cuba al enterarse del episodio íntimo de Melissa Paredes con los hermanos Agostini?

Melissa Paredes contó cómo se sintió ella y cómo reaccionó su esposo Rodrigo “Gato” Cuba luego de las revelaciones de Fabio Agostini en el programa conducido por Beto Ortiz.

¿Qué dijo Fabio Agostini?

En su participación en “El Valor de la verdad”, Fabio dijo que él y su hermano Bruno conocieron a Melissa Paredes y Andrea San Martín en una discoteca y luego de algunos tragos decidieron irse los cuatro al departamento del mayor de los Agostini.

En el departamento de Bruno Agostini, Fabio reveló que tuvo un encuentro íntimo con Melissa Paredes y Andrea San Martín.

¿Cómo reaccionó el ‘Gato’ Cuba al enterarse del episodio íntimo de Melissa con los hermanos Agostini?

En una entrevista con el diario ‘Trome’, Melissa Paredes contó cómo se sintió ella con estas declaraciones.

“De hecho sí me molestó el ‘para qué’, innecesario, eso es lo único que me molestó, como a cualquiera, pero de ahí, la verdad, qué flojera”, dijo.

Asimismo, Melissa Paredes también reveló cómo reaccionó su esposo Rodrigo “Gato” Cuba luego de las declaraciones de Fabio Agostini.

“Tengo un esposo maravilloso, él respeta mucho a las mujeres, a todas, y no me cuestionó, a otros les hubiera dado la locura. Ni siquiera me lo preguntó, si fue cierto o no, él solo dijo: ‘qué tarado’, y me siguió hablando de otras cosas. Yo me quedé (pensando) y dije: ‘mi hijo va a ser así’”, contó la actriz.