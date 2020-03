Melissa Paredes: “Mi esposo no va a discotecas”

La modelo y actriz Melissa Paredes mencionó que ella está tranquila ya que su esposo, el futbolista el ‘Gato’ Cuba no va a discotecas si ella no está presente y que se cuida porque es profesional.

“En algunas relaciones a veces salen sin la pareja y eso es un acuerdo de ellos... pero a Rodrigo no le gusta ir a discotecas y me dice: si no es contigo, qué hago. Le gusta bailar, pero tampoco baila con otra persona porque la gente siempre especula cosas, pueden decir que está ‘gileando’ sin saber que podría ser su prima o cualquier otro familiar”, afirmó.

Como sabemos, últimamente en el Perú los futbolistas están siendo ‘ampayados’ por las cámaras de Magaly Medina, ella resalta que la discilplina es algo primordial.

“Para no estar en un ampay los futbolistas deberían tener disciplina, cuando tienen que entrenar se descansa y salir cuando están en vacaciones. Hay tiempo para todo, nosotros no salimos mucho. Además, él se cuida mucho con la comida y las bebidas” mencionó a Trome.

Paredes también aprovechó para revelar que está muy nerviosa por el próximo estreno de la serie ‘Dos Hermanas’. La producción de América es protagonizada por Mayella Llloclla y por ella.

¿Quién es Melissa Paredes?

Melissa Paredes se hizo conocida en el mundo del espectáculo después de ser escogida Miss Perú, pero le tuvieron que quitar la corona por problemas que tuvo anteriormente. Tras este incidente, la joven se abrió un espacio en el modelaje y en el mundo de la actuación.