Hijo de Brad Pitt y su desgarradora razón por qué no considera al actor como su padre

Angelina Jolie y Brad Pitt desde que anunciaron su separación, conmocionaron al mundo con la repentina noticia. A su vez, esto generó complicaciones por quién se quedaría con los menores.

Tras un proceso legal y llegando a un acuerdo, los famosos coordinaron por los días de visita donde Maddox asombró con su comportamiento con su padre, alejándose de él.

Aunque el actor ha intentado acercase a sus seis herederos, ha sido más complicado acercase al mayor quien se encuentra estudiando en la Universidad de Yonsei en Séul.

De acuerdo a los medios internacionales, la mala relación que existe entre padre e hijo se debe por un altercado que existió en un avión privado en 2016.

Este hecho habría generado como unos de los motivos que la actriz de Maléfica pida su divorcio, por la actitud "violenta" del padre de sus menores.

Según la fuente que expuso Us Weekly, el joven no se considera hijo del intérprete a pesar que lo adoptó en 2006 cuando se encontraba enamorado de su mamá. "Maddox realmente no se ve a sí mismo como el hijo de Brad".

A su vez, una amiga cercana a la familia comentó que Maddox respalda a su madre, tanto así que la famosa anunció en su momento que él sería el único que recibiría su fortuna si algo le pasara.

Además, contaron que el mayor de los Jolie Pitt todavía tiene un cierto resentimiento típico de un adolescente que busca su independencia. Tanto es el malestar de Maddox que no llegó abrir el regalo d su padre en Navidad.

Esperemos que la situación entre el ganador del Oscar y su joven hijo se solucione pronto por el bien de su familia.