Jefferson Farfán "pelea" con el hijo de Melissa Klug por Yahaira Plasencia [VIDEO]

Jefferson Farfán y Melissa Klug enfrentados públicamente luego de salir a declarar el abogado del jugador y hablarse por qué los hijos de la empresaria no asistieron al evento de su papá y sumarse las declaraciones de Yahaira Plasencia en diferentes programas, Adriano no desearían conversar por ahora con su padre.

Pues, todo inició por la presencia de la salsera en la alfombra roja de la película "El 10 de la calle", donde apareció agarrada de la mano de Doña Charo y la hija mayor del seleccionado.

Desde que se comenzó a revelar la cercanía entre los amigos tras ser captados juntos en el departamento del futbolista en Miraflores, a su vez en compañía de los integrantes de la orquesta de la joven, comenzaron a especularse una reconciliación.

Luego de unas semanas, volvieron a verse a la cantante y el jugador durante un viaje en Cuba y de partir de ese momento, la empresaria declaró que el padre de sus menores también debería llevárselos de vacaciones.

¿Cómo ocurrió la pelea entre Jefferson Farfán y su hijo?

Por medio de la última entrevista asignada por Doña Charo a "Día D", confirmó el motivo del distanciamiento que existe entre su nieto y Farfán por la presencia de Yahaira en el estreno de la cinta de su hijo.

Entre los detalles que indicó, contó que Adriano y Jeremy no desean contestar el teléfono ni salir con su padre, "reclamando regalos costosos" como sí lo realiza con otras personas, así como lo reveló Plasencia en su momento que ha tenido algunos obsequios de Jefferson.

Cuando la señora narró que iba a pasarle el celular al menor para conversar con su papá, comentó, "no, yo no quiero hablar con mi papá". "Porque a ella la lleva de viaje, la lleva para acá y le compra cosas, a nosotros nos da menos, si nos ve, nos lleva a comer pollo, nosotros queremos que nos lleve a más sitios que gaste más plata, que nos compre más cosas".

Doña Charo al sorprenderse por la respuesta de los menores, indicó, "hijito eso no es así, aquí no estamos hablando de lo material, estamos hablando del cariño y el amor, la plata, las cosas materiales eso no interesa, porque tu papá no ha tenido, no hemos tenido, yo he vivido en esteras, en arena con tu papá y no puede ser posible".

Ante la insistencia de la abuela de Adriano, continuó, "No, no voy a hablar, que no me venga a recoger, porque no voy a ir", expresó uno de los pequeños mientras Jefferson Farfán se encontraba en línea.

Vídeo de la declaración de Doña Charo sobre su hijo y nieto