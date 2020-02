Hijo de Bárbara Mori contra expareja: "Me quedo sin comer para que ella tenga comida en casa"

La disputa entre el hijo de Bárbara Mori y su expareja la modelo Natália Subtil continúa más fuerte que nunca, debido a que el joven decidió no quedarse de brazos cruzados luego que la modelo de origen brasileño declarara que él no la apoya con la manutención de la menor y la tendría olvidada.

Como se recuerda, Natália sorprendió a los medios mexicanos al afirmar que la popular "Rubí" la dejó de apoyar con la colegiatura de su hija por no cumplir con el trato al que ambas habían llegado, debido a que Bárbara puso como condición el poder ver a la menor cuando ella quisiera.

Sin embargo, los ataques no quedaron allí, ya que también la joven afirmó que Sergio Mayer no la apoyaba económicamente, e incluso dejó en claro que el joven cantante no visitaba a su hija, por ello la menor lo reclama constantemente.

Ante la ola de críticas, el joven no se quedó callado y decidió aprovechar las cámaras para responder de forma contundente: "Yo quiero que Mila vea que no estoy diciendo nada malo de su mamá, yo no quiero hacer y eso que tengo un repertorio bastante largo", sentenció el popular hijo de Bárbara Mori.

Al ser acusado de no pagar la manutención de la menor, el joven dejó en claro que es él quien paga las cuentas: "Es impresionante, porque a veces me quedo sin comer para que ella sí tenga comida en su casa. Porque estoy pagando la escuela, la veo yo", comentó Sergio.

Por último, el hijo de "Rubí" le mandó un contundente mensaje afirmando que ella también debe salir a trabajar para "hacer dinero", ya que la responsabilidad es de ambos.