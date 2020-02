Nieta de "Rubí" deslumbra como modelo en medio del enfrentamiento de sus padres

A través de Instagram, la nieta de Bárbara Mori enterneció a miles de personas con sus primeras apariciones como modelo de importantes marcas. La menor fue grabada por su madre Natalia Subtil quien hace unos días reveló que la popular "Rubí" dejó de pagar el colegio de su hija, generando gran polémica en México.

Como se recuerda, Sergio Mayer Mori es el papá de la pequeña, quien en muchas oportunidades apareció junto a su abuela en las redes sociales; sin embargo, en los últimos meses se produjo un distanciamiento entre ambas partes, además se confirmó que el papá de la menor no cumplía con la manutención.

En medio de la polémica, Natalia Subtil aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir un tierno vídeo de su hija, quien actualmente es modelo de una marca de calzado. En la cinta se puede ver cómo la menor realiza gestos y movimientos frente al lente de la cámara, generando una serie de comentarios de sus seguidores.

Natalia acusada de explotación de su hija

En la publicación compartida en la citada red social, algunos de los detractores de la modelo aprovecharon la oportunidad para dedicar fuertes ataques en su contra, asegurando que "explota" a la nieta de Bárbara Mori para conseguir dinero; sin embargo, sus fans no dudaron en salir en su defensa.

"Ella modela mejor que la mamá", "Maravillosa", "Hermosa, se ve que disfruta", fueron algunos de los comentarios positivos que recibió, incluso algunos dejaron en claro que no debe prestar atención a las opiniones malintencionadas.

Nalia Subtil contra Bárbara Mori

Al saber que la niña no estaba yendo a la escuela, Bárbara se comunicó con Natália para preguntarle la razón, a lo que ella le explicó que su hijo se había comprometido a pagar la colegiatura, pero hace varios meses que no lo hacía, por lo que en el colegio decidieron no dejar entrar más a la niña.

Es por ello que Bárbara Morí prometió correr con los gastos del colegio, pero con la condición que deje ver a su nieta cada vez que ella lo quiera. Aunque en un principio Natália aceptó, cada vez se hizo más complicado, pues Mila tiene actividades que debe cumplir como toda niña de su edad.

La joven contó que en una oportunidad, Bárbara le pidió que le traiga a su nieta, pero la madre le indicó que no era posible pues se encontraba en el cumpleaños de uno de sus amiguitos. Este hecho no le habría gustado a la actriz.