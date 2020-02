Bárbara Mori celebra cumpleaños de su hijo con conmovedor mensaje [FOTO]

Bárbara Mori volvió a estar en medio de la polémica tras la última declaración de su exnuera, que la acusaba de no querer pagar la pensión de la hija de Sergio Mayer por no haber visto a la pequeña. A pesar de los problemas familiares de su hijo, no dejó pasar este día importante.

Por ello, a través de sus cuenta de Instagram, la actriz demostró cómo festeja el cumpleaños de su hijo, enviándole un conmovedor mensaje justo a una tierna imagen de su infancia.

¿Cómo celebró Bárbara Mori el cumpleaños de su hijo?

Por medio de su plataforma digital, la intérprete conmovió a sus fanáticas al publicar una tierna fotografía de su primogénito, dedicándole un emotivo mensaje acompañada de una inédita imagen de cómo lucía de niño.

Hoy es cumpleaños del ser más hermoso qué hay sobre la tierra. Ufff que lindo tenerte en mi vida, que lindo saberte tan feliz hijo mío! Gracias a la vida por ti. Feliz cumpleaños!

¿A qué se dedica el hijo de Bárbara Mori?

El joven celebró 22 años y tiene una hija con la brasileña Natalia Subtil con la que ha tenido diferentes inconvenientes por la pensión de alimentos de la menor. El mexicana es conocido por ser modelo y desde sus redes sociales expone cuando es imagen de reconocidas marcas.

A su vez, Sergio es amante de la música y ha evidenciado durante estos días que se encuentra en un estudio de grabación en su plataforma digital.

¿Quién es la hija de Sergio Mayer?

La pequeña Mila suele conquistar con su ternura en la cuenta de Instagram de su familia. A su corta edad, está demostrando su talento heredado por sus padres en la pasarela.

¿Por qué Bárbara Mori estuvo en la polémica por la mamá de su nieta?

La modelo quien es madre de la hija de Sergio, contó el incómodo momento que vive con la artista quien ya no "desea pagar" la pensión de su menor por no haberle permitido verla en Navidad.

"Le dije que en ese momento no era posible, Bárbara me dijo: ‘Yo la quiero ver ahora, tráemela’, y que no era justo que no se la prestara, eso me pareció una manipulación y querer controlarme”, contó a TVNotas.

Al ser consultada si la consideraba manipuladora, la madre de Mila dijo: “Sí; de hecho, Mila iba a pasar la Navidad con ella, Sergio y su familia, y yo la iba a pasar con una amiga, pero como mi amiga me canceló, le dije a Bárbara que no quería estar sola en Navidad, que por favor me dejara estar con mi niña, y eso la enfureció”.

Películas de Bárbara Mori 'Treintona, soltera y fantástica'