Bárbara Mori celebró sus 42 años con sexy bikini y fans quedaron impactados [FOTOS]

Bárbara Mori festejó este 2 de febrero sus 42 años, y no tuvo mejor idea que hacerlo presumiendo su bella figura en bikini de infarto.

La talentosa uruguaya dejó en claro que está en su mejor momento, causando revuelo entre sus seguidores y sintiéndose más guapa que nunca.

"Festejo mucho la vida. Gracias a todos lo que me mandan amor. Gracias por tanto! Vivo el presente con la intención consciente de amar y honrar no solo a mi si no a todos y todo lo que me rodea. Gracias por estar a mi lado y mirarme, tú", escribió la actriz nacionalizada mexicana en su cuenta de Instagram.

La artista acompañó estas palabras con una foto donde se le ve con un bikini, sentada y mirando directamente a la cámara.

Muchos de sus seguidores no dudaron en saludarla y halagarla por su belleza.

Como se recuerda, Bárbara Mori causó revuelo en Perú hace unas semanas luego que se confirmara su estadía en nuestro país.

La uruguaya disfrutó de nuestros hermosos paisajes y gastronomía. Incluso, quedó maravillada con el ají que usamos para hacer nuestro tradicional ceviche.