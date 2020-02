Nieta de Bárbara Mori reclama a su padre por abandonarla y no darle cariño [VIDEO]

Hijo de Bárbara Mori no deja de estar en la polémica por su función como padre. Pues, una vez más, Natalia Subtil confesó su ausencia en la vida de su menor hija quien se da cuenta de su distanciamiento.

En una entrevista, la joven reveló el conmovedor momento cuando Mila le cuestionó por qué su papá no la quería, asombrando a su madre sin saber qué responder.

Hija de Sergio Mayer y Natalia Subtil

Desde la separación de Natalia Subtil y Sergio Mayer, la modelo ha contado en varias oportunidades inconvenientes por la manutención de su primogénita.

A su vez, lo que ha generado tristeza a sus seguidores de la famosa actriz de Rubí, es conocer que Sergio Mayer ha desaparecido de la vida de su hija, sin comunicarse con ella ni retribuyéndole su derecho económico.

Por ello, Natalia no se quedó callada y narró la triste situación que pasó con Mila. A pesar de querer controlar la situación, no pudo en esta ocasión. Pues, la niña de sus ojos le preguntó por qué su padre no la quería.

Nieta de Bárbara Mori reclama a su padre

La brasilera a través de una entrevista con Ventaneando durante el lanzamiento de su nueva línea de maquillaje, comentó que fue impactante escuchar a su pequeña decir que deseaba saber de su papá y hablar con él.

Ante ello, Subtil intentó comunicarse con Sergio pero no tuvo una respuesta. Esta situación generó que Mila comenzara a pensar que no la quiere.

Bárbara Mori también dejó de apoyar a su nieta

La uruguaya al ser testigo que su nieta no recibe una pensión de alimentos, pagaba la colegiatura de Mila. Sin embargo, retiró su apoyo cuando no pudo ver a la menor porque se encontraba en una fiesta de cumpleaños, según la manifestación de Natalia.

Novelas de Bárbara Mori 'Rubí'