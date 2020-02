Daniela Feijoó y Emanuel Soriano protagonizan video de Deyvis Orosco

Deyvis Orosco grabó su nuevo video “Por Ti”, y eligió como protagonistas de su canción a nada menos que a los actores de “Chapa Tu Combi”, en coordinación con Del Barrio Producciones. Daniela Feijoó y Emanuel Soriano enamorarán más a los seguidores de la serie con este popular tema, compuesto por Juan Carlos Fernández.

“Cuando Michelle (Alexander) me invitó a participar de “Chapa tu combi”, lo tomé encantado, no solo interpreto el tema de la pareja principal, sino que también he participado de algunas escenas. No hay duda de la calidad de las producciones de Del Barrio y ahora me siento contento de que hayamos realizado el video del tema “Por ti””, acotó el artista, quien es recordado por temas como, “No te creas tan importante’ y ‘No me vuelvo a enamorar’.

El cantante señaló que tiene algunos proyectos con Del Barrio Producciones, que más adelante detallará, sin embargo no dudó en comentar que este viernes 14 de febrero estará junto a los protagonistas de “Chapa Tu Combi” a las 5 de la tarde en el centro comercial Minka del Callao, para una toma de fotos, en donde además compartirán juegos, bailes y canciones con todos los asistentes.