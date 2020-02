Yahaira Plasencia sobre hija de Jefferson: “Tiene una mamá increíble, la ha sabido educar”

Yahaira Plasencia no dudó en hablar sobre la hija mayor de Jefferson Farfán, a quien estima mucho. La cantante halagó también a la madre de la joven, por "haberla educado bien".

“Es una niña increíble, es una niña muy bien educada, tiene una mamá increíble, la ha sabido educar muy bien”, dijo Yahaira Plasencia en “Domingo al día”.

“Jefferson me ha contado de ella, la señora Charo me habla super bien de ella, hasta la misma Maialen”, detalló.

Respecto a los dos hijos de Jefferson, los cuales procreó con Melissa Klug, la cantante indicó que no los conoce. Sin embargo, se atrevió a opinar que los pequeños debieron ir al avant premiere de la película de Jefferson Farfán.

"Jefferson y la producción tienen derecho de invitar a quien quiera. Ahí no estamos pensando ni en Jefferson ni en la señora (Melissa) ni en el productor, no, son sus hijos y para mí sus hijos han tenido que estar con él en ese momento tan importante, esté quien esté", indicó.

"Porque por ahí escuché ‘ah, no voy si esa mujer está ahí’. Si los niños iban, yo no tengo la oportunidad de conocer a los niños y tampoco lo estoy pidiendo, porque son niños y ahorita no entienden muchas cosas y eso se respeta", acotó.