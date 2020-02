Yahaira tuvo que ser tranquilizada por Magaly Medina antes de entrevista [VIDEO]

¡Los nervios casi la traicionan! La cantante de salsa Yahaira Plasencia estuvo presente en el programa de Magaly Medina el pasado jueves y la conversación estremeció a todos los seguidores de la artista.

Y es que era la primera vez que la artista llegaba al set de ‘La urraca’ después de haber recibido tantas críticas de parte de la periodista.

Tanta fue la tensión antes de la entrevista que Yahaira Plasencia se puso muy nerviosa. Al escuchar esta situación, Medina se acercó a la salsera para tranquilizarla y decirle que todo pasará rápido y que tienen que hacer ‘rating’.

Echa un vistazo al video en donde Magaly le da calma a Yahaira:

¿Yahaira Plasencia opinó sobre los hijos de Jefferson Farfán?

En conversación con la periodista Magaly Medina, Yahaira Plasencia no pudo evitar hablar sobre los hijos de Jefferson Farfán y su ausencia durante el estreno de la película autobiográfica del futbolista ‘La Foquita:10 de la calle’.

La salsera mencionó que los menores tuvieron que estar presentes junto a su padre en un día tan especial.

“Se dijo mucho ahora en la alfombra roja, como que condicionando a que si voy yo los niños no van a través de una carta notarial”.

“Yo te soy sincera, ayer fue un momento especial para Jefferson, bastante bonito para él, era el estreno de su película, estaba compartiendo con la gente que más lo quiere y yo pienso que los bebes debieron estar ahí esté quien esté”, mencionó ‘La Yaha’.

“Yo no los conozco pero los respeto, porque son niños y debe ser difícil para ellos por la situación que viven sus padres. Yo he respetado, hasta ayer cada uno ha estado por su lado. Él ha estado tomándose fotos, yo he estado por mi lado”, agregó Plasencia.