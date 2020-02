Daniela Darcourt: no me interesa salir con un futbolista, no es mi estilo [VIDEO]

¡La tiene clara! La cantante de salsa Daniela Darcourt no dudó en hablar sobre su colega, Yahaira Plasencia y la relación que tiene con el futbolista Jefferson Farfán.

El dominical Reporte Semanal le realizó un reportaje a la salsera para saber un poco más de su vida y su carrera como cantante. Y es que actualmente, es la artista mejor pagada de ese género.

Durante la entrevista, se habló por un momento del tema de 'La Yaha' y la jurado de 'Yo Soy' no dudó en opinar y decir que ella jamás tendría una relación con un 'pelotero'.

Daniela Darcourt compró su primer departamento

Hace solo algunas semanas, la artista reveló a través de su cuenta de Instagram la compra de su primer inmueble.

La joven celebró este bello momento con una fotografía junto a su mamá.

“Hoy, es un día especial para mí por varias razones, pero la principal, es que después de tanto esfuerzo y sacrificio, POR FIN tengo las llaves del espacio que a partir de hoy, será mi HOGAR.

No pude tener mejor compañía que la de mi madre @escurrarosario a la que le debo todo y tanto, si no fuese porque me dejo ser siempre libre y volar cuan alto yo quisiera, nunca hubiera conseguido nada de lo que tengo... Ahora sí puedo decir ¡SUEÑO CUMPLIDO! ¿Ven que los sueños si se hacen realidad?”, escribió Daniela en la red social.