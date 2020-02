Samahara Lobatón: hija de Melissa Klug estaría internada tras sufrir parálisis facial

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, estaría internada tras sufrir parálisis facial, según informó el diario Trome.

Según la publicación, la joven habría sido internada en la clínica San Gabriel después de regresar de su viaje a Cusco junto a su novio.

Hasta el momento, Melissa Klug no se ha pronunciado al respecto. Solo la joven ha publicado una historia en su cuenta de Instagram donde se le ve viendo TV en lo que parecería ser una sala de clínica.

Como se recuerda, Samahara no vive con su madre. La joven decidió vivir sola por no estar de acuerdo con las opiniones de su madre sobre Jefferson Farfán.

“Hace más de 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto, no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá, mujer a la que admiro y agradezco todo, pero necesito aclarar muchos temas por los cuales estoy sufriendo ataques en las redes sociales”, expresó Samahara en su momento.