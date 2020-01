Mamá de Jefferson Farfán halaga a Yahaira Plasencia y arremete contra Melissa Klug

Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, no dudó en halagar a Yahaira Plasencia en el avant premiere de la película de su hijo, al asegurar que habían asistido las personas más importantes de la vida del futbolista.

Como se recuerda, Doña Charo, asistió al evento junto a la cantante y su nieta mayor, las tres muy sonrientes y agarradas de la mano.

Además, no dudó en arremeter contra Melissa Klug al señalar que los únicos que faltan son sus nietos, a quienes quiere mucho, pero que no pudieron asistir porque su mamá no les dejó.

Como se recuerda, Melissa Klug indicó que no iba a permitir que sus hijos compartan un espacio con la mujer que rompió su hogar.



“Estamos las personas más importantes, faltan mis nietos pero porque la mamá no quiso”, indicó Doña Charo para Mujeres al mando.

Aunque Melissa Klug señaló que tampoco los habían invitado, la mamá de Jefferson Farfán aclaró que la invitación fue hecha con anticipación.