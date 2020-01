Carmen Salinas confiesa que sufrió 5 abortos y relata uno de los desgarradores momentos

Carmen Salinas confesó a la prensa que sufrió cinco abortos, incluso se atrevió a relatar uno de los desgarradores episodios que tuvo que vivir.

“Tuve la desgracia de perder. Fueron como cinco abortos normales y yo lloraba mucho. Era una tragedia mi vida, que se me vinieran (los bebés) y que no los pudiera retener”, contó la actriz de 80 años.

“Aborte un (bebé) de siete meses de gestación. Quería revivir a mi hijo y pedía botellas de agua caliente, no sabía que había que extraerle flemas, que había que meterlo en una incubadora y lo vi morir. Quería jalar aire y se me murió en las manos. Lo alcancé a bautizar con el nombre de Jesús, por eso, en lo particular, no estoy en favor del aborto”, remarcó la artista.

Carmen Salinas pidió a las jóvenes que reflexionen sobre este tema, pues lo considera muy dolorosa,

“Nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo, sabemos lo que hacemos con él, pero sí es peligroso y además muy triste”, dijo.

¿Quién es Carmen Salinas?

Carmen Salinas Lozano es una actriz mexicana de cine, teatro y televisión; política y empresaria teatral.

Actualmente, asociada en la política mexicana del lado del Partido Revolucionario Institucional.