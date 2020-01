Samahara Lobatón es criticada por irse de viaje en lugar de ir a votar [FOTOS]

¡La polémica hija de Melissa Klug! Samahara Lobatón vuelve al ojo de la tormenta después de haber sido duramente criticada por no ir a emitir su voto. Y es que la jovencita se fue de viaje al Cusco con su enamorado.

La hija de Melissa Klug subió a sus historias de Instagram las fotos de ella y su pareja en el avión yendo a la ciudad imperial, pero jamás esperó es que sus seguidores la criticarían por no ir a votar.

Los usuarios en las redes sociales dejaron comentarios criticándola por no haber cumplido con su deber cívico. Tras los malos comentarios, la joven respondió: “Nopi seño, tenía este viaje planeado. Creo que no se deben arañar si voto o no”, indicó.

¿Samahara Lobatón vive con su novio?

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón se peleó con su madre hace algunos meses y decidió irse a vivir con su actual pareja. La joven no pasó las fiestas de diciembre con su familia y hasta el momento sigue distanciada de sus hermanas y hermanos.

Samahara sacó un comunicado diciendo que estaba cansada de los problemas de su mamá y que le brindaba todo su apoyo al futbolista Jefferson Farfán:

“Este post es para aclarar todo lo que está pasando, hace unos días fue mi cumpleaños y lo pasé con las personas más cercanas, con mi papa, hermanas, familia y amigos. A mí me encanto, no hay más palabras para eso.

Hace más de 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto, no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá , mujer a la que admiro y agradezco todo , pero necesito aclarar muchos temas por los cuales estoy sufriendo ataques en las redes sociales .

1. Hace un año fui a una fiesta en la cual estaba Jefferson, el padre de mis hermanos. Se ha especulado mucho sobre ese día y quiero dejar en claro que fui yo la que me comuniqué con él para ir a esa fiesta. Es totalmente falso , a mí nadie me utilizo ni me obligo a nada.

2. llevo una buena relación con el papa de mis hermanos al igual que mis hermanas, es una persona con la que vivimos muchos años de nuestra vida, fue una figura paterna cuando lo necesitamos yo se reconocerlo.

3. si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque yo no comparto lo que ella está haciendo, creo que todo tiene un límite. Ya han pasado 4 años de estas cosas y ya es demasiado para nosotros!

Mis hermanos van al colegio y nosotras a la universidad, yo hablo por mí porque estoy cansada de los ataques y sus mentiras, lo reitero no comparto los ataques que ella hace, doy mi opinión porque son demasiados ataques y las peleas se resuelven en 4 paredes y creo que ya está de más seguir ventilando toda su vida privada.

Es la única vez que mencionaré este tema y estoy aclarando todo esto! Gracias buenos días"