Jazmin Pinedo no aguantó más y rompió en llanto al hablar de demanda de Latina

Después de ser confirmada como la nueva conductora de Esto es Guerra, Jazmin Pinedo se vio envuelta en una polémica, pues Latina no dudó en anunciar una demanda contra la animadora.

La modelo habló al respecto con “Domingo al Día”, donde no pudo más y rompió en llanto.

“Es una mezcla entre sorpresa y tristeza, pero ese sentimiento no tapa mi agradecimiento”, dijo Jazmin Pinedo entre lágrimas.

“La gente no lo ve así, pero sí soy súper sensible. Cuando te digo que me da tristeza, no es broma, de verdad me da tristeza(...) Todo pasa.”, señaló la joven, quien indicó que aunque le da pena el lío judicial, está muy agradecida con Mujeres al mando.

Como se recuerda, Latina hizo pública una carta notarial dirigida a Jazmín Pinedo, donde indicaba que la popular Chinita había había incumplido su contrato, es por ello que le pedía una reparación de casi medio millón de soles.