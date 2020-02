Susan Prieto critica a Magaly Medina por "hacer bullying a las personas con sobrepeso"

Susan Prieto no dudó en despotricar contra Magaly Medina, por criticar el aspecto físico de las personas e incentivar al bullying.

“Me parece súper mal lo sigue diciendo en televisión, yo no me voy a poner a decir lo que ella se ha operado. Aunque directamente no ha hablado de mí, sigue refiriéndose a las personas con sobrepeso, así que quizás tiene gordofobia”, indicó la cantante de 26 años.

“Ella antes era un poquito más llenita, así que de repente tiene un trauma que nunca quiere ser gorda y raja. Magaly es la última que debería hablar del físico de otra persona. Lo que ella hace es un bullying y yo no creo que se sienta bien cuando alguien la insulta o le dice algo feo”, agregó.

Susan Prieto dio estas declaraciones tras presentar una campaña de Renzo Costa llamada ‘Cómodos con nuestra piel’, donde dice basta ya a la discriminación y el bullying.



La artista conocida por destacar hoy en día en el ambiente artístico gracias a su bella voz, indicó que desde que tiene 16 años ha aprendido a lidiar con los comentarios sobre su físico.

Sin embargo, aclaró que no está de acuerdo con ellos, pues muchas personas no tienen la fortaleza de sobrellevarlo.

“En televisión hay personas a las que les gustas y a otras no, pero la familia es muy importante. Mi mamá fue una base fuerte para mi seguridad y personalidad porque hay muchas personas que no tienen a quién contar sus cosas”, señaló.

Eso no quiere decir que uno no debe de cuidarse, aclaró, pues hace unos años, la cantante se sometió a una operación de la banda gástrica, pues su salud peligraba.

“Hace unos años yo subí demasiado de peso y me di cuenta que no podía estar dando un mensaje de amor propio cuando yo no me estaba queriendo porque estaba enferma de obesidad. Llegó un punto que me dolían las rodillas, me cansaba al caminar, me agitaba en el escenario y tenía prediabetes”, relató.

"Todo un año llevé una dieta estricta y bajé 20 kilos y de ahí fue por otro procedimiento quirúrgico, con lo que ya bajé más de 40 kilos. Aunque muchas chicas dicen si se opera cualquiera, pero también la sufrí. Yo estaba años y años en un sedentarismo, comiendo súper mal, sintiéndome mal, ahora mi mensaje es quiérete, pero cuida tu salud", precisó.

“Todavía sigo con sobrepeso, aunque planeo bajar más, pero mi fin nunca fue ser flaquita, a mí me gusta como soy, pero lo hago por mi salud y no vanidad”, concluyó.