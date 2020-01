Hijo de Bárbara Mori vuelve a la polémica tras no ver a su hija y hacerla llorar

El hijo de Bárbara Mori nuevamente es cuestionado por su comportamiento como padre. Por ello, la madre de su pequeña lo enfrentó desde su cuenta de Twitter reclamando atención hacia su menor.

Pues, Natália Subtil indignada por la ausencia de Sérgio Mayer Mori, lo denunció de hacer llorar a su primogénita quien cree que no la quiere al no saber nada de él hace un mes.

¿Por qué Sergio Mayer Mori hizo llorar a su hija?

La modelo brasileña utilizó sus redes sociales para exponer el caso de Mila. “Mi hija está intentando hablar con su papá desde Navidad y nada! Llora y dice que lo extraña. No conozco a un ser humano más egoísta que él. Hay un Dios que todo lo ve”.

“Pero mi hija ya está en una edad que poco a poco entiende las cosas, y las preguntas más frecuentes son: '¿Por qué mi papá no me quiere?, ¿Por qué papá no contesta a Mila?'. Las que son mamás me entienden. Y qué triste para nosotras tener que pasar por esto. Pero por algo son las cosas”.

Usuarios criticaron a Natalia Subtil

Las críticas no se hicieron esperarcontra Natália. Una joven desde las plataformas digitales cuestionó la actitud de la primeriza mamá.“Pero qué tal cuando recibes dinero del abuelo”.

“Creo que este tipo de cosas son privadas, por tanto no deben de ser publicadas): Entiendo a tu niña porque desafortunadamente años pasados lo viví, pero si esa persona no muestra interés es mejor alejarse, la más bonita vibra a tu hija y cuídala mucho”.

¿Qué dijo Natalia Subtil sobre las críticas al hijo de Bárbara Mori?

Ante lo ocurrió, la joven desmintió lo manifestado por el usuario, afirmando que no ha recibido ninguna suma económica de su la familia de su expareja. “¿De donde sacan tanto material? De donde inventan tantas cosas? No recibo dinero de nadie de su familia”.

