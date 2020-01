Victoria Ruffo asombra con reveladora confesión de sus actuaciones en la cama [VIDEO]

Victoria Ruffo se convirtió en una de las mujeres más talentosas y representativas de México por sus exitosas interpretaciones durante toda su carrera, siendo nombrada 'La Reina de las telenovelas'.

Por ello, la actriz se animó a confesar durante una entrevista, un secreto antes no contado sobre sus escenas íntimas en una cama, asombrando a más de un seguidor por sus revelaciones.

Novelas de Victoria Ruffo

Victoria inició su carrera desde joven en los años 70. Su primer protagónico en la pantalla chica ocurrió en 1983 con 'La fiera', acompañada por Guillermo Capillo. Desde ese momento, se convirtió como en una cábala en las producciones donde participaba como actriz principal, convirtiéndose en todo un éxito el melodrama.

Entre sus destacadas interpretaciones fue parte de Vivo por Elena, Victoria, Juana Iris, En nombre del amor, La Madrastra, Capricho y de sus recientes producciones está La malquerida, Amazonas, Cita a ciegas y Corona de lágrimas.

¿Qué confesó Victoria Ruffo sobre su actuación en las telenovelas?

Ruffo quien es toda una profesional en las grabaciones de llanto, reveló a la periodista Aurora Valle que nunca había realizado ninguna actuación íntima de desnudo ni cama por respeto a su familia.

¡Princialmente porque no se me da la gana!Es un respeto a mi persona, a mis hijos, a mi marido¡es por todo!. Cuando salen esas escenas al aire, mi marido me dice: ¡esa no eres tú!¡ese cuerpo no es tuyo!".

La mexicana manifestó que en las grabaciones de dichas acciones utilizaban a una doble. "Yo sé que no soy yo, no me importa, pero echar a perder la ilusión del televidente, eso no me gusta. La ilusión y fantasía tienen que ser eso y estar siempre ahí".

A su vez, la intérprete expresó que nunca lo había contado por respeto a su público a no ser descubierta. "Muchas actrices sí las hacen, a mi no me interesa, eso no tiene nada de actuación".

¿Victoria Ruffo se casó con Eugenio Derbez?

Novelas de Victoria Ruffo y Mauricio Ochmann 'Victoria'