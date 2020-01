Alejandra Guzmán está fuera de peligro y cuenta por qué la operaron de emergencia

Con el fin de tranquilizar a sus fans, la cantante Alejandra Guzmán reapareció para hablar sobre su estado de salud. La mexicana tuvo que ser operada de emergencia. ¿A qué se debió?

“Estoy bien gracias a Dios me sacaron un pedacito más de lo feo de lo malo que hace ocho años que me metieron por donde ya saben, pero todo está bien y me estoy recuperando. Me está visitando mi papá para darme amor y besos”, detalló la cantante.

La artista se mostró muy emocionada tras recibir la visita de su padre Enrique Guzmán.

Para el programa “Ventaneando”, Alejandra Guzmán reveló que los médicos retiraron de su cuerpo un trozo más del polímero que le inyectaron hace muchos años para aumentar sus glúteos.

La cantante resaltó que está fuera de peligro, al cuidado de médicos especializados y gente que la quiere.