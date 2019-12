Jean Paul Strauss se entrega al Señor y hace un pedido a Janet Barboza

¡Ahora se inclina ante el Señor! El artista peruano Jean Paul Strauss volvió a aparecer en televisión y reveló que ha entregado su alma al Señor. El cantante también anunció que se casó por civil con Claudia Aguirre.

Jean Paul Strauss tuvo na entrevista con Día D y resaltó que es la relación más sana que ha tenido.

“Es la relación más linda que he tenido por ser sana... hay entendimiento y comprensión y la calidad humana (de Claudia) es excepcional”, expresó Strauss.

La ahora esposa del artista, mencionó que ella fue la que motivó a Jean Paul Strauss a acercar su vida al Señor. En las imágenes se pudo ver que el artista pasó por una situación bastante complicada, ya que se deprimió por todos los escándalos.

Cabe mencionar que Janet Barboza indicó que el cantautor le debía dinero.

“Me volví una persona amargada, no quería salir a la calle. Por eso me fui de Lima... y (la situación) me afectó en todo, en lo económico y en lo personal... hasta mi familia”, expresó.

Jean Paul no nombró a nadie de manera específica, pero pidió perdón a todos los que dañó. Incluso no se negó a invitar a la conductora a su Iglesia. “No se le cierra las puertas ni a ella ni a nadie”, sostuvo.