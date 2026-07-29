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Ocio - ¿A qué hora juramenta Keiko Fujimori como presidenta? Revisa el horario oficial de la ceremonia de asunción

Revelan las acciones de Mark Vito tras la juramentación de Keiko Fujimori y su sorprendente solicitud

Mark Vito captó nuevamente la atención tras la juramentación de Keiko Fujimori, sorprendiendo con una petición inesperada. ¿Se lo pidió a su ex?

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    Revelan las acciones de Mark Vito tras la juramentación de Keiko Fujimori y su sorprendente solicitud
    Keiko Fujimori impensada reacción de Mark | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Revelan las acciones de Mark Vito tras la juramentación de Keiko Fujimori y su sorprendente solicitud

    ¡Un momento que nadie esperaba! Durante la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú, los medios captaron no solo el aspecto protocolar, sino también la inesperada aparición de su exesposo, Mark Vito. El conocido tiktoker sorprendió a todos durante las ceremonias al lanzar una peculiar petición en vivo, dejando pasmados a los espectadores.

    La inesperada solicitud de Mark Vito tras la juramentación de Keiko Fujimori

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    PUEDES LEER: ¡NADIE LO ESPERABA! Mark Vito y su pareja dejan intrigante publicación previo a la juramentación de Keiko Fujimori: “¿Listos para ir al Congreso?”

    Después de la cobertura de la toma de mando y el discurso de Keiko Fujimori, en el programa 'Mande quien mande' se llevó a cabo una emisión especial por las festividades patrias. Una de las sorpresas fue la aparición de la expareja de la flamante presidenta del Perú, quien brindó una participación destacada.

    Mark Vito apareció luciendo la vestimenta típica del Huaylas, demostrando sus mejores pasos de danza. Todavía no manejo bien el castellano, pero es un placer estar aquí representando a mis paisanos de Huancayo... comentó, saludando a la presentadora.

    Mencionando la ciudad natal de su pareja, Leslie Echevarría, el influencer expresó públicamente su deseo de casarse con ella y añadió: "Vamos a hablar con mi suegro para que me permita casarme con su hija", con una gran sonrisa.

    Poco después, Mark Vito y Leslie Echevarría fueron vistos elegantemente vestidos por las calles, posando con admiradores. Aunque ellos no han hecho comentarios, el video sugirió que se encontraban en el Centro Histórico de Lima.

    SOBRE EL AUTOR:
    Revelan las acciones de Mark Vito tras la juramentación de Keiko Fujimori y su sorprendente solicitud
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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