Mark Vito captó nuevamente la atención tras la juramentación de Keiko Fujimori , sorprendiendo con una petición inesperada. ¿Se lo pidió a su ex?

¡Un momento que nadie esperaba! Durante la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú, los medios captaron no solo el aspecto protocolar, sino también la inesperada aparición de su exesposo, Mark Vito. El conocido tiktoker sorprendió a todos durante las ceremonias al lanzar una peculiar petición en vivo, dejando pasmados a los espectadores.

La inesperada solicitud de Mark Vito tras la juramentación de Keiko Fujimori

Después de la cobertura de la toma de mando y el discurso de Keiko Fujimori, en el programa 'Mande quien mande' se llevó a cabo una emisión especial por las festividades patrias. Una de las sorpresas fue la aparición de la expareja de la flamante presidenta del Perú, quien brindó una participación destacada.

Mark Vito apareció luciendo la vestimenta típica del Huaylas, demostrando sus mejores pasos de danza. Todavía no manejo bien el castellano, pero es un placer estar aquí representando a mis paisanos de Huancayo... comentó, saludando a la presentadora.

Mencionando la ciudad natal de su pareja, Leslie Echevarría, el influencer expresó públicamente su deseo de casarse con ella y añadió: "Vamos a hablar con mi suegro para que me permita casarme con su hija", con una gran sonrisa.