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Danna protagoniza Pandora Talisman: donde el significado se convierte en estilo

Pandora Talisman presenta nuevas piezas protagonizadas por Danna, con símbolos de fortaleza, descubrimiento y confianza reinterpretados desde una mirada contemporánea.

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    Danna protagoniza Pandora Talisman: donde el significado se convierte en estilo
    Danna será la nueva embajadora de Pandora Talisman. Foto: difusión.
    Danna protagoniza Pandora Talisman: donde el significado se convierte en estilo

    Pandora Talisman nace de una idea profundamente humana: aquello que elegimos llevar puede convertirse en un recordatorio de lo que realmente importa. Concebida como una colección de talismanes modernos, sus piezas reúnen símbolos vinculados con la fortaleza, el descubrimiento y la confianza en uno mismo, dejando que cada persona encuentre en ellos una conexión propia.

    Pandora Talisman amplía su colección con nuevas piezas

    Presentada por primera vez en 2025, Pandora Talisman amplía ahora su universo con nuevos anillos y cadenas que abren nuevas posibilidades para llevar y construir la colección. Anillos apilables, charms y collares ajustables permiten experimentar con distintas combinaciones y sumar piezas con el tiempo, haciendo de la joyería algo que puede transformarse junto con el estilo de quien la elige.

    Detrás de esa versatilidad existe un lenguaje de diseño que conecta pasado y presente. Referencias a antiguas monedas, hallazgos arqueológicos y símbolos históricos conviven con inscripciones en latín y motivos mitológicos, reinterpretados a través de una artesanía contemporánea y la mezcla de metales. El resultado son piezas con carácter, donde cada detalle añade profundidad al diseño.

    Anillos que se apilan, cadenas y charms que pueden combinarse haciendo un layering inigualable, convierten a Pandora Talisman en una colección que invita a la autoexpresión.

    Pandora Talisman es la colección que inspira fortaleza y descubrimiento personal. Foto: difusión.
    Pandora Talisman es la colección que inspira fortaleza y descubrimiento personal. Foto: difusión.

    Danna, embajadora de Pandora en Latinoamérica

    Al frente de este nuevo capítulo está Danna, embajadora de Pandora para Latinoamérica. A lo largo de su trayectoria, Danna ha utilizado la moda como un espacio para explorar distintas facetas de sí misma sin perder una voz propia. Esa evolución encuentra un vínculo natural con Pandora Talisman; piezas concebidas como emblemas de fortaleza y descubrimiento personal, capaces de acompañar no solo quién eres hoy, sino también aquello en lo que estás por convertirte.

    Pandora Talisman reúne diseño, simbolismo y versatilidad en joyas creadas para evolucionar con el tiempo. Encuentra esta nueva colección en mx.pandora.net y descubre cuál es tu talismán favorito.

    Sobre Pandora

    Pandora es la marca de joyería más grande del mundo. Sus joyas, elaboradas a mano con materiales de alta calidad, ofrecen infinitas posibilidades de personalización, permitiendo que las personas expresen su estilo personal a través de sus piezas. Lo que comenzó como una pequeña tienda de joyería en Copenhague, Dinamarca, hace más de 40 años, hoy está presente en más de 100 países. Pandora está comprometida con el liderazgo en sostenibilidad y elabora todas sus joyas utilizando únicamente oro y plata reciclados. Además, la compañía se ha propuesto reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en toda su cadena de valor para 2030.

    [PUBLIRREPORTAJE]

    SOBRE EL AUTOR:
    Danna protagoniza Pandora Talisman: donde el significado se convierte en estilo
    Redacción Wapa

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