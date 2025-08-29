Egresada de la USS alcanza el tercer puesto nacional en el Serums 2025-2

PATROCINADO

Lisbet Castillo fue reconocida por su alto desempeño en una evaluación que reunió a más de 3,200 postulantes de todo el país.

En un contexto en donde la salud necesita estar al alcance de todos, el Ministerio de Salud (Minsa) organiza un concurso para que los estudiantes egresados de Medicina puedan acceder al Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (Serums).

El Serum tiene como objetivo enviar a profesionales de ciencias de la salud —ya sean egresados, titulados o colegiados— a las poblaciones más alejadas del Perú. Su misión es brindar una atención integral con un enfoque preventivo-promocional al menos por un año.

Egresada de Medicina Humana de la USS alcanzó el tercer puesto

Durante el proceso de Serum 2025-2, participaron más de 3 267 postulantes de distintas universidades del país. Entre tantos estudiantes, Lisbet Castillo Huancas —egresada de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Señor de Sipán (USS)—, alcanzó el tercer puesto en el contexto nacional y el primero en la región Lambayeque.

“Este logro representa el esfuerzo constante de muchos años, no solo mío, sino también de mis docentes, mi familia y compañeros. Me siento profundamente agradecida con la USS por la formación integral que me brindó y estoy lista para servir con responsabilidad a quienes más lo necesitan”. expresó Lisbet Castillo.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud —Dr. Percy Díaz Morón—, no dudó en brindar unas palabras a la egresada. “Estos resultados no solo reflejan la capacidad académica de nuestros egresados, sino también su vocación de servicio, responsabilidad ética y compromiso con las poblaciones más vulnerables del país. Nos sentimos profundamente orgullosos que nuestros egresados se destaquen a nivel nacional en una evaluación tan rigurosa como el Serums”.

Formación académica en la USS

El esfuerzo de Lisbet recibió el apoyo conjunto de la Facultad de Ciencias de la Salud. Su formación académica se desarrolló en un entorno teórico-práctico de alto nivel, respaldado por modernos laboratorios de simulación clínica, anatomía, biología y otras especialidades. A la par, la USS aportó un enfoque pedagógico centrado en la experiencia del estudiante.

Los espacios de la USS están diseñados para potenciar las habilidades de los estudiantes. Fuente: Difusión.

Por su parte, el Dr. Percy Díaz Morón, director de la Escuela de Medicina Humana, resaltó que la USS aplica un modelo educativo que integra desde los primeros ciclos la formación teórica con la práctica clínica, mediante el trabajo en diversos campos clínicos.

“Formamos médicos con excelencia científica y un profundo compromiso ético, capacitados para enfrentar los grandes desafíos que plantea la salud pública en el país”, señaló el profesional.

Calidad académica de la USS

Este importante acontecimiento se relaciona con un momento clave para la Universidad Señor de Sipán. Recientemente, se anunció su plan de expansión con el inicio de operaciones de sus primeras filiales en Lima, Trujillo y Piura a partir del semestre 2026-I.

En estas nuevas sedes se replicará la misma propuesta académica de la sede central, incluida la carrera de Medicina Humana, proyectada para iniciar en 2027-I con laboratorios y equipamiento de última generación.