Maju Mantilla aclaró rumores de infidelidad luego de su separación con Gustavo Salcedo

Ver 'Cuando el sol se asoma', cap 52 completo en español: link para leer romántico manhwa

'Cuando el sol se asoma' regresa con su tercera temporada, centrando su trama en el amor y la familia. Los personajes Sung Ho y Haebeom enfrentarán nuevos retos

    Ver 'Cuando el sol se asoma', cap 52 completo en español: link para leer romántico manhwa
    'Cuándo el sol se asoma' ha regresado a Lezhin con su temporada 3 | Foto: Composición de Wapa
    Ver 'Cuando el sol se asoma', cap 52 completo en español: link para leer romántico manhwa

    El amor y la familia se convierten en el eje central de 'Cuando el sol se asoma', el manhwa que sigue emocionando a miles de lectores y que ha regresado con su tercera temporada. En esta nueva parte de la historia, veremos a Sung Ho y Haebeom enfrentando un nuevo desafío, donde personas de SU pasado volverán para reencontrarse con ellos.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Ya viste la irreverente 'Mujeres con hombreras'? Así es la nueva serie de HBO Max que todos comentan

    Fecha de estreno del capítulo 52 de "Cuando el sol se asoma"

    Los fans amantes de esta historia podrán ver el estreno del capítulo 51 de "Cuando el sol se asoma" el 26 de agosto de 2025 en Lezhin.

    ¿Dónde leer el capítulo 52 de 'Cuando el sol se asoma" en español? LINK oficial

    Si quieres leer el capítulo 52 de "Cuando el sol se asoma", lo podrás hacer en Lezhin ComicsIngresa a ESTE LINK. El estreno llega anticipadamente en Bomtoon. ENTRA AQUÍ ¡Recuerda leer la historia en la web oficial!

    ¿A qué hora se estrena el capítulo 52 de 'Cuando el sol se asoma'?

    El esperado capítulo 52 del popular manhwa 'Cuando el sol se asoma' está programada para el 26 de agosto de 2025, y en esta lista te detallo los horarios según tu país, para que no te pierdas ningún detalle de este emocionante episodio.

    • 'Cuando el sol se asoma', capítulo 52, estreno en México, Honduras y El Salvador: 7.00 a. m. del 26 de agosto de 2025
    • 'Cuando el sol se asoma', capítulo 52, estreno en Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 a. m. del 26 de agosto de 2025
    • 'Cuando el sol se asoma', capítulo 52, estreno en Bolivia y Venezuela: 9.00 a. m. del 26 de agosto de 2025
    • 'Cuando el sol se asoma', capítulo 52, estreno en Argentina, Brasil y Chile: 10.00 a. m. del 26 de agosto de 2025
    • 'Cuando el sol se asoma', capítulo 52, estreno en España: 2.00 p. m. del 26 de agosto de 2025.

    ¿De qué trata 'Cuando el sol se asoma'?

    "Cuando el sol se asoma", es un manwha +18 que ha cautivado a miles. La historia sigue a un padre soltero, Sung Ho, quien conoce al alcalde de su pueblo natal, Haebeom, un hombre serio y musculoso que resulta tener un corazón tierno, pese a que no lo demuestra. Sung Ho, padre de una recién nacida, vuelve a su pueblo en Corea del Sur en busca de paz y tranquilidad para dar inicio a esta nueva etapa, tras abandonar la vida militar en el extranjero.

