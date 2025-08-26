Ver 'Cuando el sol se asoma', cap 52 completo en español: link para leer romántico manhwa

'Cuando el sol se asoma' regresa con su tercera temporada, centrando su trama en el amor y la familia. Los personajes Sung Ho y Haebeom enfrentarán nuevos retos

'Cuándo el sol se asoma' ha regresado a Lezhin con su temporada 3 | Foto: Composición de Wapa

El amor y la familia se convierten en el eje central de 'Cuando el sol se asoma', el manhwa que sigue emocionando a miles de lectores y que ha regresado con su tercera temporada. En esta nueva parte de la historia, veremos a Sung Ho y Haebeom enfrentando un nuevo desafío, donde personas de SU pasado volverán para reencontrarse con ellos.

Fecha de estreno del capítulo 52 de "Cuando el sol se asoma"

Los fans amantes de esta historia podrán ver el estreno del capítulo 51 de "Cuando el sol se asoma" el 26 de agosto de 2025 en Lezhin.

¿Dónde leer el capítulo 52 de 'Cuando el sol se asoma" en español? LINK oficial

Si quieres leer el capítulo 52 de "Cuando el sol se asoma", lo podrás hacer en Lezhin Comics. Ingresa a ESTE LINK. El estreno llega anticipadamente en Bomtoon. ENTRA AQUÍ ¡Recuerda leer la historia en la web oficial!

¿A qué hora se estrena el capítulo 52 de 'Cuando el sol se asoma'?

El esperado capítulo 52 del popular manhwa 'Cuando el sol se asoma' está programada para el 26 de agosto de 2025, y en esta lista te detallo los horarios según tu país, para que no te pierdas ningún detalle de este emocionante episodio.

'Cuando el sol se asoma', capítulo 52, estreno en México, Honduras y El Salvador: 7.00 a. m. del 26 de agosto de 2025

'Cuando el sol se asoma', capítulo 52, estreno en Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 a. m. del 26 de agosto de 2025

'Cuando el sol se asoma', capítulo 52, estreno en Bolivia y Venezuela: 9.00 a. m. del 26 de agosto de 2025

'Cuando el sol se asoma', capítulo 52, estreno en Argentina, Brasil y Chile: 10.00 a. m. del 26 de agosto de 2025

', capítulo 52, estreno en Argentina, Brasil y Chile: 10.00 a. m. del 26 de agosto de 2025 'Cuando el sol se asoma', capítulo 52, estreno en España: 2.00 p. m. del 26 de agosto de 2025.

