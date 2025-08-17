'Peppa Pig' estrena temporada 11 en HBO Max con la llegada de Evie, la bebé que cambiará todo

Los nuevos episodios revelarán cómo Peppa , George y los padres Pig se adaptan a una casa renovada y a la llegada de la bebé, con historias llenas de ternura y humor.

Peppa Pig y el resto de la familia cerdito le dan la bienvenida a la recién nacida Evie. | Composición LR | Composición LR

La cerdita más famosa del mundo regresa con una sorpresa que promete conquistar a grandes y chicos. Desde el 1 de septiembre, Peppa Pig vuelve con su temporada 11, donde la gran novedad será la llegada de Evie, la hermana menor que transformará por completo la vida de la familia Pig.

En estos nuevos capítulos, los fans verán cómo Peppa, George, Mamá y Papá Pig se adaptan a cambios importantes: una casa renovada, un auto más espacioso y, sobre todo, la llegada de la nueva bebé.

La historia retoma lo visto al final de la temporada anterior, cuando Mamá Pig anunció su embarazo, y ahora muestra cómo la familia vive esta etapa con ternura, humor y muchas aventuras.

'Peppa Pig' vuelve con su temporada 11 y presentará a baby Evie

Los episodios estarán disponibles en HBO Max y Discovery Kids (México 3:00 p. m.; Colombia, Argentina y Chile 8:15 p. m.) hasta el 17 de septiembre. Y para quienes quieran ponerse al día, las diez temporadas previas ya se encuentran completas en HBO Max.